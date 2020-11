Há muito que a compra de bens de primeira necessidade, vulgo cesta básica, entrou no convívio familiar como foco não só de divergências internas, mas também, sobretudo, de desestruturação das mesmas, quando em causa está o seu elevado custo e cada vez mais se regista a escassez de recursos financeiros.

Flora Chissingui, 23 anos, é empregada doméstica, vive no bairro Calemba II e trabalha na Centralidade do Kilamba, em Luanda. Para além das lides laborais diárias em casa do patrão, dedica-se à confecção de alimentos de um casal. A nossa interlocutora confidenciou a este semanário que, nos últimos dias, os chefes têm brigado, devido ao aperto financeiro que enfrentam.

Os preços altos da cesta básica são um dos factores que atiram o casal a discussões constantes, aliadas às dívidas contraídas por meses de salário em atraso, o que não permite o pagamento do arrendamento, à empregada e propinas escolares pelas crianças.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)