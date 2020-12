O MEP vai apresentar o estado dos cinco pilares deste programa do Governo, nomeadamente "O acesso ao crédito", "Aumento da produção e da produtividade"," Acessos aos mercados interno e externo", "Capacitação e qualificação", e "Melhoria do ambiente de negócios e Perspectivas para o primeiro Semestre de 2021".

A sessão de segunda-feira será o último acto público do MEP neste ano de 2020.

No fórum serão partilhadas com o público, também, as experiências Prodesi, isto é, o que viveram e o que dizem os produtores utentes do serviço de apoio ao crédito em 2020.

Na sessão, a ser presidida pelo ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, serão também distinguidas as entidades que tiveram alto desempenho nos diferentes domínios do Prodesi em 2020.