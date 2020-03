As reuniões de Abril do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que se realizam anualmente em Washington, vão ser feitas à distância, em "formato virtual", devido ao novo coronavírus, anunciaram as duas instituições em comunicado.

"Tendo em conta as preocupações crescentes em matérias de saúde ligadas novo coronavírus, a direcção do FMI e do Banco Mundial (BM), bem como os seus Conselhos de Administração, concordaram em colocar em operação um plano conjunto para adaptar as reuniões de primavera de 2020 (...) a um formato virtual", declararam os responsáveis das duas instituições esta terça-feira, citados em comunicado.

Kristalina Georgieva, directora-geral do FMI, e David Malpass, presidente do Banco Mundial, revelaram estar "profundamente preocupados pela evolução da situação do coronavírus e a tragédia humana que o rodeia".

"O nosso objectivo é de servir eficazmente os nossos membros, garantindo ao máximo a saúde e a segurança dos participantes e do pessoal das reuniões de primavera", declaram igualmente os responsáveis.

Durante as reuniões de Abril, o FMI e o BM publicam e apresentam as suas previsões actualizadas de crescimento da economia mundial. Às reuniões acorrem delegações dos países membros das instituições, economistas e jornalistas, entre outros, que participam em numerosas conferências de imprensa, seminários e debates sobre vários temas.

À margem dessas reuniões ocorre também a reunião do G20. "Permanecemos plenamente determinados a manter um diálogo produtivo entre as partes participantes e tiraremos pleno partido das nossas capacidades de conexão informática e virtual para ter as consultas políticas essenciais entre os membros", assinalaram também os responsáveis.

Kristalina Georgieva e David Malpass indicam que ainda que num formato adaptado, "os países membros estarão em condições de se envolver eficazmente nas questões económicas mundiais urgentes aquando das reuniões de primavera".