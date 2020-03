O líder do fundo soberano da Rússia, Kirill Dmitriev, declarou esta sexta-feira que um novo acordo da OPEP+ para equilibrar os mercados de petróleo pode ser possível se outros países participarem, acrescentando que os países também devem cooperar para atenuar as consequências económicas do coronavírus.

As declarações de Kirill Dmitriev surgem depois do pacto entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores, incluindo a Rússia (OPEP +), para conter a produção de petróleo para apoiar os preços desabou no início deste mês, afundando os preços globais do petróleo.

Em declarações à Reuters, o chefe do fundo soberano russo, diz que "são necessárias acções conjuntas dos países para restaurar a economia (global) ... "

"Elas (acções conjuntas) também são possíveis na estrutura do acordo da OPEP +", afirmou.

A Reuters escreve que Dmitriev e o ministro da Energia, Alexander Novak, foram os principais negociadores da Rússia no acordo de corte de produção com a OPEP. A oferta existente expira a 31 de Março.

"Estamos em contacto com a Arábia Saudita e vários outros países. Com base nesses contactos, vemos que, se o número de membros da OPEP + aumentar e outros países ingressarem, existe a possibilidade de um acordo conjunto para equilibrar os mercados de petróleo".

A Reuters lembra que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse, na semana passada, que se envolveria na guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia no momento apropriado.

Dmitriev também disse que uma crise econômica global é inevitável, uma vez que a dívida global com o produto interno bruto do mundo aumentou para 323% a partir de agora, de 230% na época da crise económica anterior de 2008. O vírus apenas o desencadeou.

"Os esforços para restabelecer as relações entre a Rússia e os Estados Unidos são agora tão importantes quanto sempre, faremos todos os esforços do nosso lado e esperamos que os Estados Unidos também entendam que isso é necessário", disse ele.