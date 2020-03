A escalada do conflito entre o exército e os grupos pró-independentistas das duas regiões anglófonas dos Camarões está a gerar um preocupante crescimento da crise humanitária que este país da África Central, no Golfo da Guiné, já vive há vários anos, alerta a ONU.

As populações civis são as mais afectadas por este conflito que tem a sua origem na acção crescente dos grupos que lutam pela independência das regiões de língua inglesa dos Camarões, um país maioritariamente francófono, no sudoeste do país, com fronteira com a igualmente anglófona Nigéria.

Cerca de 1,3 milhões de pessoas estão a ser severamente afectadas por este conflito que já se prolonga há quatro anos. Milhares foram já obrigados a deixar as suas casas e um número cava vez maior começa a sofrer problemas relacionados com a falta de assistência médica e alimentar.

Segundo ralata The New Humanitarian, um projecto de comunicação social com ligações às Nações Unidas elaborado pela jornalista Jess Craig, estes problemas estão a ser inflamados pelas baixas doações internacionais e pelas constantes obstruções do exército camaronês, maioritariamente composto por elementos recrutados nas áreas francófonas.

A violência tem crescido nas regiões do sudoeste de maioria anglófona desde Novembro de 2019, onde mais de 900 mil pessoas se viram deslocadas das suas comunidades, enquanto, aponta ainda Jess Craig, mais de 60 mil se viram obrigadas a fugir para a Nigéria, enquanto oficialmente estão já registados cerca de três mil mortos.

Por detrás desta crise social e militar estará a marginalização a que estas populações dizem ser votadas pela maioria francófona.

As necessidades para estes milhares de pessoas que se viram de um momento para o outro sem casa, na sua maior parte porque aldeias inteiras são queimadas, quer pelas milícias pró-independentistas, quer pelas forças do exército regular, obrigando as comunidades a procurar refúgio com escassas condições nas florestas vizinhas.

Face a este cenário, segundo relatórios das Nações Unidas, mais de 600 mil crianças estão sem poder frequentar as escolas de forma regular e metade destas sem qualquer acesso a uma educação normal, devido um boicote declarado pelos independentistas sob a justificação de que o uso escolar da língua francesa nestas regiões é abusivo.

Centenas de escolas foram destruídas e professores atacados por estes grupos de milícias, o que levou a que apenas 19 por cento das escolas, nos vários níveis de ensino, tenham sido mantidas a funcionar.

O UNICEF estima ainda que apenas 34 por cento das unidades de saúde destas regiões estão operacionais e na sua generalidade sem as condições mínimas para ocorrer às necessidades, o que está a gerar problemas em escalada devido a um défice de vacinação e à resposta a problemas severos gerados pela falta de alimentação adequada.

Para procurar uma solução para as duas regiões anglófonas, que os locais denominaram "Ambazonia", o Presidente Paul Biya lançou, em Outubro de 2019, um programa de conversações de paz denominado "diálogo nacional", com propostas que vão da criação de regiões autónomas à eleição de governadores locais, ou ainda ao lançamento de projectos de grande impacto no desenvolvimento local, como novos aeroportos e portos marítimos.

Face ao impasse entretanto gerado e ao recrudescimento do conflito, a busca de uma solução está agora também a ser assumida pelos bispos católicos, que investem no regresso ao diálogo.

Mas a realidade no terreno parece cada vez mais distante de poder caminhar para o restauro da paz, com repetidos ataques a colocarem esse objectivo em causa.