Covid-19: ONU quer arrecadar 200 mil milhões USD para apoiar África no combate à pandemia

As Nações Unidas acreditam que a pandemia da Covid-19 está a por em causa o esforço feito em África nos últimos anos para diminuir as desigualdades, acabar com a fome e com a vulnerabilidade a várias doenças e pretende apoiar o continente com 200 mil milhões de dólares para evitar que esse cenário se consolide.