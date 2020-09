O multimilionário Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afinal não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos e em 2016, ano em que foi eleito, pagou apenas 750 USD de impostos federais, revela uma investigação do New York Times (NYT) que já está a ser vista como um golpe duro na campanha eleitoral do ainda inquilino da Casa Branca e candidato às Presidenciais de 03 de Novembro. Trump refuta tudo, diz que paga "muitos impostos" e garante que é tudo "fake news".

A investigação do NYT, um dos mais prestigiados jornais do mundo, revela que Donald Trump tem evitado pagar impostos há dezenas de anos e quando o faz é em valores sem expressão face ao seu registo que o próprio apregoa de propriedades, negócios e rendimentos

Esta revelação, de uma fuga massiva aos impostos federais, que o Presidente e candidato à reeleição já veio dizer que se trata de "notícias falsas" e que resultam de o IRS, designação para o organismo que cobra os impostos, não gostar dele e de o tratar "muito mal".

"O histórico de pagamento de impostos de Donald Trump mostra uma crónica ausência de pagamento", foi a informação escolhida pelo jornal para publicitar esta investigação no seu website, acrescentando que o Presidente pagou apenas 750 USD no ano em que foi eleito e "no primeiro ano de Presidência pagou igualmente 750 USD".

E, no global dos anos investigados pelos jornalistas do NYT, Trump não tem registo de pagamento de quaisquer impostos em 11 de 18 anos, uma informação estridente com efeitos ainda potencialmente mais corrosivos porque o primeiro debate eleitoral entre Trump e Joe Biden, o seu principal opositor nas eleições de Novembro, vai ter lugar precisamente manhã, terça-feira, 29, e ainda quando as sondagens, quase em uníssono, indicam que Biden leva uma sólida vantagem de quase 7%.

A razão para que tivesse conseguido ficar sem pagar impostos nenhuns em 11 de 18 anos, e pagar muito pouco nalguns dos anos em que afectivamente pagou, é que, de acordo com os registos verificados, Trump declarou ter perdido mais dinheiro que aquele que ganhou.

Este dado pode ainda ser mais devastador para a campanha de Donald Trump que a fuga aos impostos, porque o seu cartão de visita é, por norma, ser mais inteligente que os demais e ainda ter conseguido ganhar muito mais dinheiro que os outros por ser um génio a negociar.

Pior, num dos últimos ataques que desferiu contra o seu opositor, o democrata Joe Biden, Trump disse que o antigo vice-Presidente de Barack Obama "não conseguira nunca negociar bons acordos com a China ou com a Coreia do Norte" porque, ao contrário de si, é um "mau homem de negócios".

Isso é tudo "fake News", garante Trump, acusando os jornalistas de terem montado uma emboscada contra si, com o propósito de o prejudicar eleitoralmente.

A notícia do NYT, publicada hoje, ocorre cerca de 72 horas depois de Donald Trump ter dito numa conferência de imprensa que poderia muito bem não aceitar os resultados eleitorais se estes lhe forem desfavoráveis, criando uma espécie de tumulto inconstitucional, alegando que está a ser erguida uma gigantesca fraude eleitoral contra si.

Face a este posicionamento, o que nunca aconteceu nos EUA, onde as derrotas são reconhecidas de imediato por todos os opositores, Trump pode estar a inaugurar uma via antidemocrática com consequências que não podem ser antecipadas, embora existam mesmo defensores de que o país se encaminha para um guerra civil.

Ainda na resposta sobre a questão dos impostos, Trump disse a um jornalista, para além de "totalmente falso", garantiu que "paga impostos" e que o vai provar logo que o seu registo de pagamento estiver disponível após a auditoria que decorre há muito no IRS", sublinhando: "Eu pago impostos e pago mesmo muitos impostos".

Mas só o vai provar quando tiver o registo da auditoria em curso pelo IRS devido a um impasse gerado por discordância sobre o retorno de mais de 70 milhões USD. Ou seja, segundo Trump, o próprio, actualmente, não tem como provar que paga, efectivamente, "muitos impostos".

Donald Trump, segundo relembram vários jornais norte-americanos hoje, é o único Presidente em muitas décadas que não disponibilizada informação global sobre os seus impostos, incluindo o que paga e o que lhe é retornado.

Face a este registo exposto pelo NYT, a CNN aproveitou para fazer um título onde garante que a imagem de Trump como homem multimilionário é, afinal, uma ficção.