A insustentável maneira de estabelecer prioridades

É claro que nunca mais nos vamos esquecer dos bons e velhos tempos em que o País conheceu o "boom do petróleo" . Infelizmente, estes tempos, por muitos considerados virtuosos, coincidiram com algum do pior sentido de priorização e planificação em termos de estratégias e políticas públicas de desenvolvimento económico e social. Do mega projecto Aldeia Nova, no município da Cela, província do Kwanza-Sul, às fazendas criadas pelo Fundo Soberano de Angola, passando pelo projecto da Quiminha e pelas infra-estruturas aeroportuárias em localidades como N"dalatando, Kuito Kuanavale, sem nos esquecermos dos vários perímetros irrigados geridos, ou dos muitos empreendimentos agro-pecuários e indústrias, onde decisores públicos, convencidos da sua clarividência e insensíveis às opiniões alheias cobriram o País com projectos megalómanos, que hoje vieram a revelar-se insustentáveis e prejudiciais para os cofres públicos. Alguns destes projectos estão prestes a ser privatizados, outros, hoje, se mantêm com muitos esforços, sendo que a maioria não atingiu os resultados previstos. Um exemplo disto é o caso da fazenda agrícola criada com fundos públicos em 2012, no município do Nzeto, província do Zaire, que hoje se encontra completamente abandonada.