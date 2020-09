Já perdemos a conta dos angolanos que não eram bandidos e foram mortos ou severamente agredidos, de forma gratuita e desumana, pela Polícia Nacional ou pelos Fiscais dos Governos Provinciais. A cada fotografia que vemos destas vítimas, que não tiveram tempo de se despedir da vida, sentimos raiva, dor, pena, medo e, sobretudo, descrença nos servidores públicos. O elevado e alarmante número de casos já devia ter feito que o Executivo se levantasse e investigasse de forma contundente e eficaz este fenómeno anormal. Mas isso não aconteceu porque os outros mortos eram pobres em todos os sentidos. Não tinham sindicato, nem uma ordem, nem colegas de profissão que desmentissem as versões oficiais dos órgãos implicados. E de escândalo em escândalo (porque todos os dias há um novo escândalo sobre assuntos que são antigos), o mediatismo de cada caso foi esquecido, tal como todas as promessas institucionais de ajuda e salvaguarda da família dependente da pessoa assassinada, a exemplo da jovem zungueira de 28 anos, Juliana Cafrique, morta em 2019, na via pública, por ter defendido a sua bacia, deixando três filhos, com seis meses, dois e sete anos, cujo marido até hoje está desempregado não obstante ter recebido a promessa de três empregos pela boca das entidades que o foram consolar.

Mas, felizmente, o ser humano ainda mantém algumas das benéficas regras de sobrevivência do reino animal. Atacando um, de determinada espécie, toda a espécie se une e combate os atacantes. E foi o que aconteceu com a morte do Dr. Sílvio Dala. A classe saiu em uníssono em sua defesa, trazendo argumentos científicos que tornaram nublada e incompreensível a explicação oficial da morte do jovem médico. Todas as associações ligadas ao sector da Saúde se uniram, impondo um luto nacional e um programa de luta pela verdade. O Sindicato dos Médicos reagiu de forma contundente. A Ordem dos Médicos "solicita uma nova investigação independente das circunstâncias em torno da morte do jovem médico de quem o País tanto esperava".

As redes sociais atacaram em bloco. Os jornais, os sítios noticiosos e as rádios comentaram, de forma exaustiva, este infausto. A indignação é global e já se internacionalizou. A aberração foi a palavra de ordem para explicar este caso. À televisão, que em uníssono se tornou alinhada, não podemos agradecer a utilidade, pois demorou muito tempo a trazer o contraditório e ainda hoje tem maior eco a versão oficial, o que é lamentável.

Mas, afinal, o que é que se ensina na Escola da Polícia se a opção à resposta violenta e desproporcional se tornou a regra? O que explica o facto de o agente perder o medo e o discernimento e decidir que nos pode matar sem consequências? Quantas são as avaliações psicológicas a que um agente da Polícia é submetido para podermos ter a certeza de que estamos perante uma pessoa de bem e não um louco que não consegue medir o impacto da tortura no corpo de uma pessoa frágil ou ultrapassar sistematicamente a fronteira da Lei? Será que os critérios de ingresso na Polícia Nacional são baseados em modelos formais que incluem competências éticas, psicológicas e físicas ou apenas importa ter muitos efectivos em detrimento da qualidade? É frustração pela precariedade do salário? É por terem duas e três esposas e um monte de filhos que não conseguem sustentar? É por ausência de Deus nas suas vidas? É porque a formação não é competente? Onde residem as razões que determinam tanta violência? Estas e outras questões deviam ser alvo de imediata avaliação por parte dos deputados e do Executivo no seu conjunto, para aferir onde reside o problema e resolvê-lo. É um imperativo nacional.

Foi tornado público, esta semana, que morreram mais dois jovens, um em Viana e outro em Malanje, por disparos feitos pela Polícia. Já foram muitos. Amanhã serei eu e depois serás tu ou um dos teus ou meus filhos se ninguém travar esta onda de irracionalidade por parte de quem tem uma farda e uma arma na mão. A vida humana deixou de ser o bem maior. No nosso País morremos à toa e estamos órfãos de protecção institucional. Nenhum país se constrói a chapada. O terror não educa. Nenhum país se unifica se a cúpula permite que o povo seja tratado de forma medieval sem que ninguém nos socorra. Já tivemos assassinatos políticos, assassinatos por conveniência histórica, assassinatos por tentar dar jantar aos filhos vendendo na rua, porque o País não lhes deu nada, assassinatos por reclamar melhores condições de trabalho e de remuneração. Nunca consegui esquecer a morte do jovem Rufino António, assassinado com um tiro na cabeça, por se colocar em frente à demolição da casa dos seus pais, onde vivia em 2016. Só tinha 14 anos. Agora morremos porque nos querem salvar da Covid-19 e, por isso, já "foram a óbito" muitas pessoas mortas pela Polícia, por causa da esquizofrenia do excesso de zelo, muitas vezes em contramão com a lei, a exemplo da multa que não dá direito à detenção.

A Polícia Nacional tem milhares de pessoas boas que são profissionais e que respeitam as regras, e este facto é indesmentível e significa esperança. Estes deviam unir-se para extirpar o cancro que está a matar o bom nome e a imagem do colectivo. Mas não é novidade para ninguém que há um elevado número de agentes que é prepotente, ameaçador e perigoso. Todos nós já tivemos experiências muito desagradáveis com a Polícia. Entrar na esquadra só para apresentar uma queixa já dá medo. Não basta pedir desculpa. Não basta pagar o enterro. É imperativo que façam uma escolha. Ou se purificam urgentemente ou o tempo encarregar-se-á de matar o crédito da instituição. E isto seria um tremendo desastre, pois a Polícia é uma instituição necessária, prioritária e insubstituível para assegurar a ordem e a tranquilidade dos cidadãos e dos países.

Activista cívica

