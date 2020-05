Angola tem nos últimos decénios sido atingida por importantes surtos epidémicos: nos anos 70-80 do século passado o Sarampo, com epidemiologia e clínica similares ao SC-19, desequilibrava as urgências pediátricas e matou milhares de crianças; idêntica destabilização teve a cólera, que em 1987 e 88 foi tratada nos hospitais centrais; em Março e Abril de 1999 tivemos, no Hospital Pediátrico David Bernardino, quase 500 das 1000 crianças paralisadas pelo vírus da Pólio em Luanda, e mais dezenas de casos foram identificadas em Benguela; em 2003 houve o surto da doença de Marburg no Uíge, e a preparação para uma eventual propagação a Luanda; em 2015 e 16 foram as Arboviroses, o Dengue e, sobretudo, a Febre-Amarela a obrigarem, com a assistência da OMS, a adoptar estratégias de definição de casos e de diagnóstico e controlo das doenças.

Não parece que a massa crítica de clínicos, sanitaristas e técnicos que esta experiência criou nos Hospitais Públicos, no Hospital Militar e na Faculdade de Medicina tenha pesado muito no momento presente, de tal forma a memória institucional e a falta de continuidade na gestão da esfera pública são sacrificados à omnipotência do presente.

A estratégia seguida foi a adoptada em todo o Mundo, mas enfermou à partida pela preocupação de colocar a quarentena dos suspeitos e o internamento dos eventualmente doentes o mais longe possível, literalmente, "no mato", a muitos quilómetros da capital, e em dependências até ali abandonadas (só mais tarde se realizou que o que não falta em Luanda são casas vazias e hotéis sem hóspedes...). Esta medida era logisticamente desaconselhável e humanamente cruel, e conduziu aos episódios conhecidos de selectividade (pessoal e política) dos que iam para uma quarentena insegura e desconfortável e consequente rebelião e transgressão por muitos dos "quarentenáveis". Portanto criando, como criou, sérios problemas à vigilância da doença.

Era também medicamente errado pretender que o Hospital da Barra do Kwanza (construído e completamente equipado por uma firma chinesa, mas nunca usado e abandonado há alguns anos) pudesse eficientemente tratar uma doença potencialmente mortal. As declarações feitas pela Ministra que os ventiladores seriam aí instalados é uma afirmação gratuita e puramente política. Segundo creio, não há sequer em nenhum hospital público angolano condições para prestação de cuidados intensivos e ventilação para além de situações esporádicas (não é por acaso que os doentes assistidos o foram nas duas maiores clínicas privadas de Luanda). Não tenho visto que, para além dos tão apregoados ventiladores, que todavia são necessários em apenas 1-2% dos doentes, se esteja a preparar nos ditos hospitais enfermarias de isolamento que serão necessárias para 20% dos casos. Também, visivelmente, não são os 150 médicos Cubanos, chegados para actuar, segundo a Ministra, nos 140 Municípios do País (e que vão custar 750.000 dólares mensais ao erário), os formadores para as equipas de médicos intensivistas de que tanto carecemos.

