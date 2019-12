Recentemente, ficámos a saber que quase 50% dos angolanos vivem na pobreza multidimensional. Uma outra metodologia, um nome moderno, mas o mesmo resultado. Não interessa o método utilizado e as variáveis analisadas para confirmar que existe pobreza em Angola. Não se combate a pobreza com relatórios e estratégias, mas sim com acções.

Uns chamam de pobreza multidimensional, outros de pobreza extrema. Há quem denomine apenas de pobreza. O facto é que grande parte dos angolanos vive no limiar da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, dependendo do ângulo, do referencial. O que é claro nisto tudo é que o custo de vida aumenta e os salários não.

As condições de vida e o acesso aos cuidados básicos são de cortar a respiração. Grande parte da população está em constante apneia involuntária, não conseguindo dormir direito e, quando lá consegue adormecer, no meio da surra dos mosquitos, acordam sobressaltados com a visita dos donos do alheio, que tiram vantagem da escuridão para subtrair os bens alheios.

