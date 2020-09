Há uma longa história por trás das máscaras. Com matizes vários, desde os culturais, aos religiosos, aos libidinosos e aos criminosos. As culturas africanas e sul-americanas têm, nas suas poderosas máscaras, uma imagem de marca. São elementos fundamentais nos rituais que marca(va)m a vida das suas sociedades ancestrais. Com carácter oposto, estão as máscaras do célebre carnaval de Veneza, de formas sofisticadas, que permitiam que os seus portadores se sentissem licenciados para os mais variados excessos durante aqueles dias antes do fastio cristão. E as das sociedades secretas nas suas estranhas e sofisticadas cerimónias. E ainda as máscaras dos super-heróis, que a BD internacionalizou, com o Batman e o Homem- Aranha, escondendo as suas humanas identidades por detrás de máscaras que lhes permitiam procurar corrigir o mal. Ou a simples e cavalheiresca máscara do Zorro na sua interminável luta pela justiça social. Na vida real, no entanto, homem mascarado não inspirava confiança. Era coisa de criminoso. A ninguém, de bem, lhe passaria pela cabeça colocar uma máscara para se apresentar em público.

Mas, as coisas começaram a mudar nas últimas décadas com as pandemias e a poluição. Começou a ser vulgar encontrar pessoas usando máscaras em lugares públicos nas cidades asiáticas. Já não era só a ditadura islâmica a obrigar as mulheres ao uso da burka na pretensa defesa da moral e dos bons costumes. Era vulgar ver cidadãos usando máscaras em Tóquio, Beijing ou Hong-Kong. As gripes pandémicas que afectaram aquela região do globo poderiam estar na origem dessa medida de precaução.

O mundo virou do avesso com a pandemia em curso. Hoje em dia, usar uma máscara em locais públicos não só é obrigatório em muitos países do mundo, como também se tornou um sinal de cidadania responsável. Não é por acaso que só os piores exemplos da política mundial se insurgem e resistem ao uso da máscara: como se a imagem que procuram passar, a do macho intrépido e corajoso (que dificilmente serão), fosse reforçada por mais esse gesto de egoísmo e rebeldia infantil, contrariando as recomendações da maioria dos especialistas.

Angola, e bem, adoptou o uso obrigatório das máscaras na via pública, como medida de prevenção. Talvez com alguns exageros, mas perante um cenário em que tantas dúvidas subsistem, e com riscos tão elevados, compreendemos que mais vale prevenir que remediar. E a haver algum exagero, que seja por excesso. Os resultados são visíveis, e todos temos que nos mostrar satisfeitos com a lenta progressão da doença no nosso território. São boas notícias.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)