No interior do Brasil, a expressão "boi de piranha" surgiu da necessidade que os boiadeiros tinham de atravessar o gado no rio com piranhas. O boiadeiro escolhe um animal velho ou doente e coloca-o na água, numa zona acima ou abaixo do ponto de travessia. Enquanto as piranhas devoram o boi escolhido, os demais passam pelo rio e seguem a caminhada sem dificuldade.