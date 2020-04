Desde Outubro de 2017 que Moçambique tem assistido e registado actos de violência extrema no norte de Cabo Delgado com recurso à violência física e psicológica às populações de quase todos os distritos a norte de Cabo Delgado, com destaque para Mocimboa da Praia, onde tudo iniciou, Palma, e Macomia.

Os principais alvos desta violência, para além das populações, têm sido as instituições públicas e privadas cujo ponto mais alto foi o recente ataque e destruição de quase todas as infra-estruturas do Estado em Mocimboa, Quissanga e no momento que vos escrevo, com relatos não confirmados ainda, na ilha do Ibo, demonstrando uma actuação organizada e sincronizada de grupos que, embora sem confirmação das autoridades competentes, parecem pertencer ao Estado Islâmico... O certo é que o Terror está instalado em Cabo Delgado desde que foram descobertas importantes reservas de gás e petróleo numa região historicamente caracterizada por pobreza e com uma significante população jovem de religião muçulmana.

O Terrorismo é um dos poucos conceitos internacionais difíceis de definir, pelo facto de se ocorrer variadas formas e em diferentes circunstâncias.

Não existe no mundo um consenso sobre a definição do terrorismo e, no geral, definições governamentais tendem a ter um carácter ambíguo que muitas vezes permite interpretações políticas do fenómeno. Em Moçambique, tais interpretações incluem a ideia de que os confrontos localizados na região têm motivações políticas ligadas a uma histórica rejeição das populações ao Partido no Poder aliada à marginalização e deficiente rede de educação e saúde.

Inspirado em Modelos Internacionais como o do sistema das Nações Unidas em Maio de 2018, cerca de seis meses depois da deflagração da violência em Cabo Delgado a Assembleia da República aprovou uma lei de combate ao terrorismo que preconiza entre outras acções a punição de actos terroristas com penas até 24 anos de prisão e o confisco dos bens usados por grupos terroristas, entretanto, desde lá, poucos avanços têm sido registados no combate ao terrorismo, e o país encontra-se sob uma ameaça real que põe em causa a segurança e soberania do Estado.

Estaremos sob a mira de grupos terroristas internacionais?

Que interesses têm ou teriam grupos como Al Shababa, Boko Haram, ISIS em Moçambique?

Estaremos atentos aos desenvolvimentos nos próximos dias.