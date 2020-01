Num ano bissexto marcado pela realização dos jogos olímpicos de Verão no Japão, no nosso querido país, vários atletas políticos preparam-se afincadamente para conseguirem os mínimos olímpicos que lhes permitam almejar uma das medalhas mais cobiçadas da política nacional: a medalha de Presidente da República.

Os atletas atraem para si um conjunto de treinadores, nacionais e internacionais, para os ajudarem na identificação da melhor estratégia para esta prova que inclui várias modalidades, individuais e colectivas. A tocha olímpica já está acesa e a queimar a mão de muitos atletas.

A maratona é sem dúvida a mais complexa, pois os atletas têm de correr à mesma velocidade por um longo período de tempo. Vão precisar de pernas e de fôlego, que em linguagem política significa "massa" para apoiar os seus intentos e ajuntamento de massas apoiantes. Se no passado o dinheiro era fácil de encontrar, agora a situação é um pouco mais complexa e haverá maior escrutínio. Enquanto os comícios eram vitais para convencer as massas a votarem e fazer passar a mensagem nas próximas eleições, vai haver muita batalha nas redes sociais com informação, desinformação, fake news, e quem tiver a melhor equipa certamente terá uma enorme vantagem.

