Depois de argumentos e contra-argumentos, as federações desportivas nacionais vão, finalmente, a votos, acatando uma directiva do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), para que o processo eleitoral respeitante ao ciclo 2020-2024 fosse concluído até 31 de Setembro último. É verdade que estão todas atrasadas no cumprimento do calendário estabelecido pelo departamento governamental que traça a política desportiva, mas que as eleições se vão realizar, é um facto.

Estão às portas, apesar de manobras dilatórias encetadas por dirigentes de algumas federações que se querem perpetuar nos cargos. O debate sobre a oportunidade da renovação de mandatos, tendo como pano de fundo a Covid-19, arrebatou o País. Na discussão sobre o tema, um grupo de dirigentes (?) que se autodenomina "Inteligência do Sistema Desportivo" nacional advogava que não há condições para a realização de eleições, por limitar o "corpo-a-corpo" durante a campanha eleitoral.

Para esses "experts", mesmo estando o mundo a migrar em passo de corrida para formatos de relacionamento estribados no distanciamento social, o contacto físico com o eleitorado é de suma importância para a obtenção do desejado triunfo eleitoral. Até dirigentes de federações que têm pouco mais de meia dúzia de votantes não se coibiram de defender na praça pública, com unhas e dentes, a tese do adiamento, em nome do "bem vida". Como se a realização de eleições fosse elevar exponencialmente o número de infectados e de óbitos por Covid-19!

Não deixa de ser intrigante que, em pleno Século XXI, haja no interior da "Inteligência do Sistema Desportivo" gente que ignora de forma tão ostensiva as novas tecnologias de informação como aliadas na busca de resultados! As mesmas tecnologias de informação (TIC), que em algumas assembleias-gerais de federações serviram para fraudar eleições de comissões eleitorais, por via do emudecimento de votantes do "contra". O que quer dizer que as TIC só convêm quando... convêm! Mas estes são contos de outros rosários que em tempo oportuno serão aqui escalpelizados.

Dobrado, pois o "Cabo das Tormentas", com o MINJUD a fazer valer a sua posição, apesar de alguns "iluminados" se esgoelarem, dizendo que a intervenção do ente governamental é ilegítima, as eleições vão acontecer, faça sol ou chuva. Como é óbvio, as três principais federações desportivas são as que chamam maior atenção, uma vez que as restantes são, com todo o respeito que nos merecem, meros figurantes num filme (será tragicómico?) em que os protagonistas maiores são o futebol, o basquetebol e o andebol por razões óbvias.

