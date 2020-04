Palavra de Honra: Cada dia a mais, um dia a menos...

Nos últimos quarenta e cinco anos, que se aproximam agora a galope do meio século de Independência, sob o guarda-chuva da guerra, fomos submetidos a várias quarentenas. Expusemo-nos ao vivo sem água, sem luz, sem bancos de escola, sem hospitais e sem meios de transporte. Destapámos, com isso, todas as quarentenas das nossas vidas. Destapámos quarentenas de todas as espécies e para todas as ideologias. Destapámos as quarentenas que moldaram Angola.