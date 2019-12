Os altíssimos índices de fertilidade e de crescimento da população são factores a ter em conta, quer no aumento da pobreza (pois essa taxa regista-se com maior incidência entre a população mais desfavorecida), quer na pressão sobre as infra-estruturas que (não) temos, nomeadamente nos sectores da Saúde e Educação. A extensão de um programa de planeamento familiar, a todo o país, seria um elemento importante para que se controlasse esse fenómeno, o que traria reflexos positivos para as famílias e para o país.

Nos dias de hoje, e sobre todos os pontos de vista, não faz sentido o crescimento desmesurado da população. A perspectiva do consumo, que muitas vezes aparece nas entrelinhas dos discursos sobre o aumento da população, e de uma mão-de-obra jovem (em contraste com o que acontece no velho mundo desenvolvido) têm subjacente um conceito de mercado que está ultrapassado e, sob determinados ângulos, é mesmo criminoso. Do ponto de vista ambiental, por exemplo. Parece claro que o planeta já tem dificuldade para suportar as necessidades dos que o habitam, particularmente se a todos se pretende dar um nível de vida decente.

Estabeleceram-se uma série de Objectivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 para todo o mundo, nomeadamente no que respeita à redução drástica da pobreza extrema, tarefa que se afigura, em muitos países, difícil de cumprir, apesar de alguma melhoria que os indicadores globais vêm apresentando. Essa tarefa será tão mais difícil quão maiores forem os agregados familiares das famílias que precisam de assistência social, o que, não admira, acontece exactamente nos países mais pobres.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)