Você é feliz? O que lhe faz ser feliz? O que lhe impede de ser feliz? Você precisa de ser feliz? O que é ser feliz? O filme Rainha de Katwe, de Mira Nair, baseado na obra de Tim Tim Crothers, com Madina Nalwanga, David Oyelowo, Lupita Nyong"O, entre outros actores, mostra um quadro sombrio, embora risonho, sobre como é a vida de milhões de africanos que (sobre)vivem nos inúmeros e cada vez maiores bairros periféricos em África, com as suas dificuldades socioeconómicas que fazem jus a sua fama e se apresentam como se tivessem saudades da vida dessas gentes de bem, gentes boas, nossas gentes, dessas nossas vidas.

A história de Katwe, que é um dos bairros do Uganda, é idêntica a de muitos bairros cá da banda, tanto que o filme podia ser gravado num bairro à vossa escolha, tais são as semelhanças que dariam inveja aos jingongos mais parecidos e onde só com muita luta, aprendizado, motivação, superação e espírito solidário mais forte que o arábico da Konda se tornaria possível melhorar e viver de facto! Casas de chapa (ou nem sequer já isso) com o chão como cama, falta de tudo (água potável e canalizada, luz, transportes, segurança, saneamento básico, escolas e salas de aulas, hospitais e assistência médica e medicamentosa, emprego, dinheiro, esperança, oportunidade, até de crença há falta), onde o que há é sustentado pela informalidade que guia as vidas das famílias desestruturadas e destruídas que muitas vezes são "chefiadas" por crianças que "cuidam" de outras crianças, quando estas não vão às ruas em busca do pão para enganar um pouco a fome que as acompanha desde o nascimento, tanto que nem sabem o que é não ter fome, acham normal dormir, acordar e passar o dia com fome, sem saber se no sonho é possível viver sem fome.

A vida em Katwe é precoce, tanto como as crianças que são engravidadas sem ainda saberem crescer. Algumas nem sempre conseguem criar os filhos, outras, no entanto, não têm a mesma sorte, perdem de forma propositada ou acidental, quando não acontece tal infortúnio, sucumbem no parto, por não haver condições para darem a luz. Quem é e onde está o pai? O filme não diz o paradeiro de todos os pais, só de alguns, alguns presentes, outros ausentes da vida e muitos sumidos que nem sequer sabem e querem ser pais, são apenas portadores e nada mais, abandonam mãe e filho, tornando-o órfão de pai vivo sem ter tido escolha alguma.

