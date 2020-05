Não é nada estranha a nossa capacidade de não acatar orientações, principalmente aquelas com as quais não concordamos ou parecem não fazer sentido. Faz parte da idiossincrasia do ser humano. Desde pequeno que há um desafio constante entre quem ordena, a figura paternal/maternal, e quem cumpre, a criança. Essa medição de forças e disputa de espaço depende de vários factores. A educação obtida e as liberdades alcançadas jogam um papel importante.

Aos poucos, os petizes vão reclamando os seus direitos, conquistando o seu espaço e, por vezes, negando cumprir determinadas funções a si atribuídas, construindo para tal argumentos eficazes ou desculpas esfarrapadas que não se esgotam. Pelo contrário. Com o passar do tempo, os petizes tornam-se adolescentes, desenvolvem outros conhecimentos, ganham experiência e começam a desafiar os pressupostos legais e, em alguns casos, as leis da física, quer por culpa do espírito aventureiro da "juventude em fúria" ou de pura estupidez.

O passo seguinte é um misto de crítica e rebeldia, por vezes por cópia do que acontece noutras partes do globo ou por iniciativa própria. É um sentimento de estar contra e ser do "contra". Querem derrubar o mundo e não se conformam com explicações simplistas. Com a maturidade, para os que conseguem atingir este patamar, vem o espírito crítico, que pode tomar uma orientação construtiva ou destrutiva.

Em adulto, as pessoas passam a ter um conjunto de outras capacidades e habilidades que, em combinação com o polegar opositor e um cérebro altamente desenvolvido, permitem ao ser humano desenvolver um conjunto de tarefas e tomar decisões. Correctas ou erradas e pelas erradas sofrerem as consequências.

Neste fim-de-semana prolongado pelo feriado do 01 de Maio, Dia do Trabalhador, o semanário Novo Jornal já está em sua casa e com acesso gratuito. Leia este e outros artigos em http://leitor.novavaga.co.ao/