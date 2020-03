O vírus está entre nós! Fechámos fronteiras, cerrámos fileiras, adopta"mos estratégias, mas o verme instalou-se. Temos de estar conscientes da gravidade da situação, temos de ter consciência da emergência e evitar o risco. No pior dos cenários, nunca devemos perder o controlo da situação. Estamos a tirar ilações e a aprender lições destes últimos dias. Faz-nos falta uma cultura de compromisso e de noção do risco, faz-nos falta um certo sentido de responsabilidade e de responsabilização.

O País não pode parar, temos de continuar. Este inimigo invisível, vil e letal não olha para status social, género ou raça. Aproveita todas as nossas fragilidades para entrar em acção. Trocou-nos as voltas e mudou-nos as rotinas. Está a condicionar-nos os afectos e a limitar-nos os desejos. Alterou-nos os hábitos, criou-nos urgências e lançou-nos agora para um estado de emergência. O País não pode parar e a vida tem de continuar.

É nos momentos de crise que as lideranças de qualidade fazem falta. É nesses momentos que os grandes líderes se afirmam e marcam a diferença. A qualidade da democracia esta" directamente relacionada com a qualidade da informação, da formação, da comunicação, da educação, da cultura cívica e política. João Lourenço tem agora de agregar vontades e mobilizar a sociedade para fazer deste combate ao coronavírus uma causa comum. Precisa de garantir e clarificar os cidadãos que o estado de emergência não e" a suspensão da democracia e a restauração da ditadura. O Presidente da República e" a reserva moral e política para o duro combate que temos pela frente.

Ele vai-nos causar dor, vai-nos tirar suor e fazer derramar lágrimas. Vai. Mas vamos lutar até às nossas últimas forças. Nunca nos renderemos! Venceremos!

Esta e" uma oportunidade que temos para mostrar que estamos unidos. Precisamos de unidade para travar e vencer uma guerra que nos foi declarada unilateralmente. No ano em que a nossa Paz celebra 18 anos, somos confrontados por um inimigo que não nos deixa em paz e que espalha o medo, um inimigo que gera pânico e divisões. Um inimigo para o qual não estávamos preparados, mas que enfrentaremos com todas as nossas forças e sem ceder um palmo da nossa terra.

Mas o que este inimigo não conhece é a nossa história de resistência, a nossa determinação e convicção. Este inimigo não conhece o nosso espírito patriótico, não sabe que fomos, somos e seremos sempre: Um só" povo e uma só nação!

Ele quer-nos na rua, quer-nos na sua zona de conforto, quer-nos no seu palco para actuar. Ele faz das ruas a sua arena, o seu matadouro. Não lhe vamos dar esse prazer, não lhe vamos dar o "privilégio" de nos aniquilar. Estaremos na nossa "trincheira firme", seguiremos as orientações e faremos o nosso lema: prevenir a Covid-19, controlar a pandemia e salvar vidas! Voltaremos aos tempos de nos abraçarmos e beijarmos uns aos outros, voltaremos aos tempos em que não teremos medo de sermos nós mesmos, voltaremos aos tempos em que este desagradável "chega p'ra la"" social voltara" a ser substituído pelo habitual "chega p'ra cá". Estamos em estado de emergência e temos consciência das obrigações e limitações. Temos certeza de que era preciso agir e que não agir ou não decidir tem as suas consequências. E decidimos combater o verme com todas as nossas forças, com toda a nossa coragem, união e espírito de luta.

