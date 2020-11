O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, negou hoje, quinta-feira, 05 de Novembro, que o presidente do partido esteja por detrás de calúnias e ataques que ocorreram nas redes sociais contra o deputado David Mendes, garantindo que Adalberto Costa Júnior só está focado nos problemas do País.

Reagindo às declarações do deputado David Mendes durante uma conferência de imprensa que serviu para anunciar que já mandou uma carta ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó", a formaliza a sua saída no Grupo Parlamentar da UNITA, Marcial Dachala disse ao Novo Jornal que as afirmações do deputado contêm "muitas inverdades", especialmente a acusação de que Adalberto da Costa Júnior fomentou os ataques nas redes sociais, como pode ser lido aqui.

Segundo o porta-voz da UNITA, o presidente do partido do "Galo Negro" está empenhado na resolução dos problemas do País e não tem tempo para levar a cabo campanhas de calúnias nas redes sociais contra o deputado David Mendes.

"É uma inverdade o que o deputado David Mendes diz", referiu Marcial Dachala, salientando que o Grupo parlamentar da UNITA já tomou uma posição a respeito do pedido do deputado independente, David Mendes, como pode igualmente ser lido aqui.

Segundo Marcial Dachala, a UNITA já reiterou que respeita a decisão tomada pelo deputado em abandonar o Grupo Parlamentar da UNITA desejando-lhe "boa sorte".

De acordo com o porta-voz, "é estranho que o deputado David Mendes, que recebeu manifestações de solidariedade do Grupo Parlamentar da UNITA, esteja a exigir o mesmo apoio à direcção do partido".