O grupo parlamentar da UNITA reagiu ao anúncio de desvinculação de David Mendes, eleito como independente nas listas do partido, sublinhando que em momento algum lhe faltou solidariedade depois deste ter sido alvo de ameaças num vídeo atribuído a elementos do "Galo Negro" sedeados na Europa.

O deputado David Mendes anunciou a sua desvinculação do grupo parlamentar da UNITA em directo na TV Zimbo, onde mantém presença assídua como comentador numa rúbrica inserida no jornal das 20:00 deste canal, na qualidade de independente mas com um "antagonista" que se apresenta como membro do MPLA, Vicente Pinto de Andrade.

O vídeo da polémica surgu depois de o deputado se ter afastado da posição oficial da UNITA sobre a manifestação do passado Sábado, 24 de Outubro, que foi violentamente reprimida pela polícia, acabando com a detenção de 103 manifestantes e pelo menos seis jornalistas.

A UNITA manifestou apoio ao protesto contra o desemprego e pela realização das eleições locais, organizado pelos movimentos da sociedade civil Revolucionário e pela Cidadania, que David Mendes condenou.

Face a esta polémica, e depois de algumas vozes do interior do maior partido da oposição terem denunciado uma alegada "agenda própria" do também jurista David Mendes, o grupo parlamentar da UNITA vem sublinhar em comunicado que o agora deputado sem vínculo ao partido recebeu a solidariedade de vários dirigentes da UNITA.

"Sobre as supostas ameaças de morte de que foi alvo, o presidente do Grupo Parlamentar e outros membros do Partido, ao tomarem conhecimento das denúncias feitas pelo deputado, manifestaram a sua solidariedade, pois para a UNITA nunca se deve pôr em causa a integridade física de ninguém", diz o documento no seu ponto 4º.

No ponto 5º, "o Grupo Parlamentar da UNITA denuncia a campanha instrumental de autoria bem conhecida, visando diabolizar e atingir a direcção do Partido na pessoa do seu Presidente, Eng Adalberto Costa Júnior ,a quem o Grupo Parlamentar reitera a sua lealdade e apoio incondicional".

Ao longo do comunicado, a UNITA enfatiza que tem, "desde a sua fundação, a democracia como um dos seus princípios fundamentais, pelo que a pratica com convicção, respeitando a livre expressão e as normas com que se regem as instituições e sociedades democráticas".

Lembra que "no afã das últimas eleições gerais de 23 de Agosto de 2017, o Dr. David Mendes integrou a lista de Deputados do Grupo Parlamentar da UNITA à Assembleia Nacional, como Independente, mediante um compromisso escrito e por ele assinado".

"Enquanto comentarista no Programa `Revista Zimbo" aos Domingos, o deputado David Mendes teve sempre o cuidado de referir que o fazia enquanto independente pois, foi sempre esta a sua linha. A isto chama-se liberdade de pensamento, de expressão e de opinião, pelo que em nenhum momento teria sido censurado qualquer conteúdo das suas intervenções" em lado nenhum e muito menos no Parlamento, onde as suas intervenções foram sempre feitas de improviso.

Deixa ainda a garantia que de mantém viva a sua "vontade de trabalhar com todas as forças vivas do país, para a consolidação de um Estado verdadeiramente Democrático e de Direito, onde as liberdades de expressão, imprensa, manifestação e associação, bem como a separação de poderes sejam a bússola e o modo de vida das pessoas e instituições".

E garante que "respeita a decisão do deputado Manuel David Mendes, no plano dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e, por isso, o direito que lhe assiste de fazer as suas escolhas políticas", agradecendo a David Mendes por ter "integrado o Grupo Parlamentar da UNITA, emprestando o seu saber ao debate parlamentar em sede da Assembleia Nacional e desejar-lhe boa sorte".