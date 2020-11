O deputado David Mendes disse hoje quinta-feira, 05 de Novembro, que não tem problemas com a UNITA mas com o seu líder, Adalberto Costa Júnior, a quem acusa de estar por detrás de muitas das coisas que correm nas redes sociais contra si, mas não concretizou.

"A minha contradição é com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e não com a UNITA, porque muita coisa que está nas redes sociais tem a sua mão", denunciou, David Mendes em conferência de imprensa que serviu para anunciar, que já mandou uma carta ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó" que formaliza a sua saída no Grupo parlamentar da UNITA.

Neste encontro com os jornalistas, que se seguiu à divulgação de um comunicado do grupo parlamentar sobre a sua decisão de se desvincular, o deputado que foi eleito como independente na lista da UNITA, não concretizou se pretendia também afirmar que o vídeo onde sofre ameaças, alegadamente divulgado pela UNITA-Bruxelas, também fora incentivado pelo presidente do partido.

David Mendes reconheceu que o presidente Adalberto Costa Júnior foi a pessoa que o convenceu para ser deputado independente pela UNITA nas eleições de 2017, mas destacou que, por não o ter apoiado como candidato à presidência da UNITA, nas últimas eleições no partido, começaram a surgir divergências.

"Não deixei o Grupo Parlamentar para combater a UNITA. Estarei sempre a ajudar a UNITA na preparação de várias iniciativas legislativas", afirmou o deputado gabando-se que "muita gente votou na UNITA por sua causa".

"Muitos dizem que também deveria abandonar o parlamento. Não. Fiz a campanha nas eleições gerais de 2017 com os meus próprios recursos, não recebi dinheiro da UNITA", argumentou, salientando que "se o principal partido da oposição o convidou é por sua influência na sociedade".

Referiu que a partir de agora a UNITA terá de aprender a lição, de que quando convida alguém para integrar a lista de deputados às eleições como independente, não é para ser militante.

"Eu não sou como o meu colega independente, Sediangany Mbimbi, que já foi presidente do PDP-ANA, membro do Conselho da República e hoje filiou-se na UNITA como simples militante de base. Sempre reafirmei que não sou da UNITA", esclareceu David Mendes, elogiando a forma como grupo parlamentar do partido o tratou na sua declaração política.

O deputado David Mendes negou rumores segundos os quais está de malas feitas para o MPLA, salientando que a sua luta é pela alternância de poder, logo contra o partido que está no poder.

"Acho que o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, tem mais dinheiro do que João Lourenço, mas Zé Du não me conseguiu convencer, porque não há dinheiro que pode comprar David Mendes", exclamou..

Recorde-se que, no dia 03 de Novembro, o deputado independente David Mendes anunciou a sua saída do Grupo Parlamentar da UNITA por considerar ter havido uma suposta falta de solidariedade do partido às ameaças de morte de que foi alvo.

David Mendes revelou que foi ofendido moralmente e ameaçado de morte por um grupo de jovens, nas redes sociais, por criticar o envolvimento da UNITA na tentativa de manifestação do dia 24 de Outubro.

Os jovens revoltaram-se contra o deputado por ter reprovado a participação de alguns membros da UNITA na manifestação organizada pela sociedade civil, em Luanda.

Segundo David Mendes, a sua vida "não tem preço e nem a sua família está disposta a perder alguém por um partido que acha que quem tem opinião diferente deve ser eliminado fisicamente", realçando que alguns membros e deputados da UNITA manifestaram a sua solidariedade, em particular o ex-presidente deste partido, Isaías Samakuva, mas faltou a acção solidária e oficializada pela direção do segundo maior partido do país.

"Por uma questão de respeito ao antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, por ser a pessoa que me convidou para integrar este partido, fui ao encontro dele para comunicar a minha saída deste grupo parlamentar", disse.

David Mendes, advogado de profissão, é presidente do Partido Popular(PP) e concorreu como independente pela UNITA, nas Eleições Gerais de 2017.