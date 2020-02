A ministra das Finanças, Vera Daves, nomeou Adilson Sequeira ao cargo de director Nacional do Património do Estado, depois de há uma semana o afastar da Direcção dos Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), soube o Novo Jornal de fontes ligadas ao Ministério das Finanças (MinFin).

O também conhecido coordenador do Grupo Técnico para a implementação do IVA, Adilson Sequeira, substitui, assim, Valentim Joaquim Manuel, que, desde Fevereiro 2017, exercia a função de director Nacional do Património do Estado.

Sequeira foi empossado nas novas funções no final da tarde de sexta-feira pela ministra das Finanças.

Recorde-se, entretanto, que o novo responsável pelo património nacional deixou o cargo de director dos Serviços do IVA na sexta-feira, 21, função que passou a ser exercida por Wilson Donge. Indica uma nota do gabinete de comunicação institucional do MinFin.