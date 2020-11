Apetrechamento do Palácio do Governo Provincial do Kwanza Sul vai custar 332 milhões kz

O Presidente da República autorizou a despesa de 332 milhões de kwanzas para o apetrechamento do Palácio do Governo Provincial do Kwanza Sul (GPKS), que recentemente, segundo o despacho presidencial, recebeu obras de restauro com carácter de urgência, no sentido de criar "condições de habitabilidade e acomodação para o desenvolvimento das actividades do governador", Job Capapinha, e da estrutura administrativa do GPKS.