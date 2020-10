O Bureau Político do MPLA examinou terça-feira, 20 de Outubro, as medidas de aceleração e reforço da capacidade institucional dos projectos dos jovens produtores e empreendedores do sector produtivo, enquadrados no âmbito do Programa de Fomento à Participação da Juventude no aumento e diversificação da produção nacional (PRODIN-JOVEM).

O projecto analisado durante a reunião orientada pelo Presidente do partido, João Lourenço, prevê o auto-emprego e a geração de postos de trabalho para a juventude, através do apoio às suas iniciativas em termos de micro, pequenos e médios negócios no sector produtivo.

A IV reunião ordinária do Bureau Político, organismo permanente da direcção do partido, que delibera no intervalo entre as reuniões do Comité Central, ocupou-se na reunião de terça-feira, do ajustamento pontual da estratégia do MPLA tendo em vista a realização das eleições gerais previstas em 2022.

O Bureau Político apreciou a Informação do Secretariado do Bureau Político sobre as actividades desenvolvidas durante o II quadrimestre do corrente ano, o plano anual de actividades, o respectivo Plano de Eventos e o Orçamento do Partido para 2021.

Os participantes foram informados sobre o estado de preparação e realização do VII Congresso Ordinário da OMA - Organização da Mulher Angolana, aprazado para Março de 2021 e encoraja as suas militantes, simpatizantes e amigas a empenharem-se na execução das tarefas constantes do cronograma do processo orgânico do conclave.

O Bureau Político do MPLA analisou também a agenda de trabalho da IV Sessão Ordinária do Comité Central, a ter lugar no dia 30 de Outubro de 2020.

Na sua última reunião, a III, realizada no dia 25 de Agosto de 2020, o Bureau Político do Partido deliberou para o estabelecimento de uma cifra até 50% do género feminino na composição dos órgãos colegiais intermédios e nacional do MPLA, bem como a atribuição de uma cifra de 35% para a representação da juventude com idade compreendida entre 18 e 35 anos.

Na ocasião, os membros do Bureau Político apreciaram os documentos fundamentais para o 8º Congresso Ordinário do MPLA, e também analisaram as condições técnicas, logísticas e materiais, tendo em conta os condicionalismos decorrentes da Situação de Calamidade vigente no País, devido a pandemia da Covid-19.