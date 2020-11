Calamidade Pública: CASA-CE indaga TC sobre legalidade do Decreto Presidencial

A Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE) ameaça intentar uma acção judicial junto do Tribunal Constitucional (TC), para serem averiguadas as sucessivas inconstitucionalidades contidas no último Decreto Presidencial de 23 de Outubro, que renovou a Situação de Calamidade Pública.