Para além da grande responsabilidade em informar e relatar factos, o Jornalismo tem um grande compromisso com a História. É importante aproveitarem-se as datas históricas para se fazer história, fazendo pedagogia de valores e agregando conhecimentos. Ao longo do ano, o Novo Jornal aproveitou a data nacional de países como os Estados Unidos da América, Brasil, França, Portugal, bem como os 75 anos da fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), para partilhar com os leitores conteúdos revelantes para a compreensão da história, cultura, política, economia e estrutura social destes países e instituições. Por ocasião dos 45 anos de independência nacional, decidimos inovar e dar aos leitores a oportunidade de ler diversas opiniões, ideias, visões e pensamentos. Meia centena de colaboradores e de amigos do Novo Jornal foi convidada /desafiada a fazer um balanço destes 45 anos de independência, deixando também uma visão de futuro sobre Angola.