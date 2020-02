O Serviço de Investigação Criminal (SIC) recuperou, a pedido da Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), a maior parte do património que estava em posse de alguns militantes independentes apoiantes do antigo líder daquela força política, Abel Chivukuvuku.

A revelação foi feita em exclusivo ao Novo Jornal pelo vice-presidente da CASA-CE, Selene António.

De acordo com o vice-presidente da coligação eleitoral, o SIC recuperou até ao momento cerca de dez viaturas que se encontravam em posse dos secretários provinciais do Kwanza-Sul, Huambo, Cabinda, Kwando Kubango, Lundas Norte e Sul, Namibe e Luanda.

"Depois de ter terminado o prazo para devolução voluntária dos bens da CASA-CE, pedimos ao SIC que nos ajudasse a recuperar o património da coligação e este, por sua vez, empenhou os esforços e conseguiu recuperar maior parte dos bens, nomeadamente carros e computadores que se encontravam retidos em casa de alguns ex-militantes", explicou.

Entretanto, disse que resta ainda receber a outra parte dos bens para que as buscas

sejam concluídas.

"Vamos perseguir os indivíduos até que os bens sejam todos restituídos aos verdadeiros proprietários, pois os independentes já não fazem parte do nosso grupo e que agora são membros Partido do Renascimento Angolano-Juntos por Angola (PRA-JA Servir Angola). Por isso, não podem ter em posse os nossos bens", salientou Selene António.

Porém, ficou a revelação: "Temos informações de que alguns carros estão a fazer recolha das assinaturas do PRA-JA em várias partes do país".

"Estamos a alertar as pessoas que ainda têm em posse os bens da CASA-CE que entreguem a tempo e por vias normais para que não sejam responsabilizados criminalmente", alertou.

O também encarregado do património da coligação eleitoral referiu que na próxima semana irá manter um encontro com alguns responsáveis da Polícia Nacional e do SIC para apresentar uma lista com nomes dos transgressores e matrículas das viaturas que até ao momento se encontram retidas.

"Vou na segunda-feira, 10, manter um encontro com dirigentes das áreas da polícia e do SIC para apresentar os nomes dos infractores e também apresentar as matrículas de algumas viaturas", fez saber Solene António.

Por seu turno, o secretário executivo nacional da CASA, Rafael Aguiar, salientou que "não seria normal que os independentes ficassem com o que não lhes pertence".

A CASA-CE foi fundada em 2012 e é uma coligação de seis partidos políticos: Bloco Democrático (BD), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).