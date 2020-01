A tarde de Domingo, normalmente sossegada, acabou por se transformar, pouco antes das 18:00 em Angola, num frenesim de informação que prometia, e promete, revelar ao detalhe, com origem numa investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), que reuniu mais de 700 mil ficheiros agregados neste já denominado caso "Luanda Leaks", todos os esquemas que permitiram a Isabel dos Santos reunir uma das maiores fortunas de África. O seu marido Sindika Dokolo, e os seus mais próximos colaboradores, são igualmente referenciados nesta investigação.

A empresária, como que a adivinhar, colocou no Facebook, uma questão retórica: "Estamos dispostos a ouvir sem preconceito?". E depois atira com um exemplo de como é possível fazer fortuna em Angola sem os tais benefícios do poder.

Mas um desses documentos emerge como uma bomba, e, segundo revela o português Expresso, um dos jornais que integra o ICIJ, tal como a SIC (televisão), apenas horas depois de ter sido exonerada por João Loureço do cargo de PCA da Sonangol, a conta da petrolífera nacional no banco português onde detém uma participação maioritária, o EuroBIc, foi "despejada"

Em causa, revela este documento, ou estes documentos específicos, segundo o ICIJ, mais de 57 milhões de dólares, que saíram da conta da Sonangol no EuroBic, em nome da Sonangol, escassas horas após Isabel dos Santos ter deixado de liderar a Sonagol, onde esteve pouco mais de um ano como presidente do Conselho de Administração, a 15 de Novembro de 2017.

Este é apenas uma ínfima parte dos 715 mil documentos agregados a este novo processo de investigação jornalística denominado "Luanda Leaks", embora, recorde-se, na justiça angolana correm tramitações sobre um alegado desaparecimento ilícito de cerca de 40 milhões de dólares da Sonangol logo que a filhado ex-Presidente, José Eduardo dos Santos, deixou a liderança da petrolífera, e que, agora, segundo esta mega-investigação, se ficou a saber, alegadamente, se somam mais duas transferências da conta da Sonangol que totalizam 57,4 milhões de dólares.

Nesta investigação, que os media de todo o mundo estão a dar à estampa desde o final de tarde de hoje, Domingo, 19, prometem-se ainda revelações sobre os cúmplices portugueses de Isabel dos Santos numa miríade de negócios aparentemente interminável.

Recorde-se que Isabel dos Santos viu, no fim do ano passado, o Tribunal Provincial de Luanda arrestar os seus bens e contas bancárias depois de uma acção protagonizada pela PGR a pedido do Estado que envolve uma alegada dívida de mais de 1,1 mil milhões de dólares que a levou a acusar o poder político actual, na pessoa do Presidente João Lourenço, de a estar a perseguir politicamente, recorrendo a falsidades, para a neutralizar enquanto, como a própria acabou por admitir em entrevista à portuguesa RTP, candidata à Presidência de Angola.

Não fazendo referência nenhuma a este "Luanda Leaks", Isabel dos Santos, quase à mesma hora que se ficou a saber de mais esta "bomba", questionava no Facebook: "Estamos dispostos a ouvir sem preconceito? Pergunto (se) a Refriango (gigantes angolano de bebidas) empresa de um português em Angola(...) como se tornou este senhor bilionário? Quando é português é possível, e quando é angolano é impossível? Somos angolanos... vamos pensar. E termina com um emoji a simbolizar uma interrogação.

O NJOnline vai acompanhar mais este gigantesco dossier que envolve Isabel dos Santos e a política e economia nacionais nos próximos dias.