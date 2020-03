O Presidente da República (PR), João Lourenço, determinou, esta quinta-feira, a suspensão de deslocações dos membros da função Executiva da Administração Central e Local do Estado em missão de serviço ao exterior do País.

O Chefe de Estado autorizará, excepcionalmente, a saída dos membros da função Executiva quando os interesses do Estado assim o justificarem, lê-se na nota da Casa Civil da Presidência enviada às redacções.

No documento é explicado que a medida surge depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado esta quarta-feira, 11 de Março, que o Covid-19 é uma pandemia por se assistir a uma alta taxa de mortalidade e pelo seu impacto social e económico negativo a nível mundial.

"A necessidade de adopção de medidas de contingência para se evitar a importação de casos desta pandemia e salvaguardar a saúde da população em geral" é outro dos motivos apresentados para justificar esta restrição decretada pelo PR.

Na segunda-feira, 09, o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) optou por restringir, suspender e revogar autorizações já emitidas sobre saídas para o exterior de diplomatas, e, entre outras limitações, daqueles que estavam em vésperas de deslocações a Luanda, a partir dos seus postos no estrangeiro, para diminuir as possibilidades de ocorrência de casos da epidemia do novo coronavírus Covid-19 em Angola.