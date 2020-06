Covid-19: Angola fora da lista de países aos quais a União Europeia vai abrir as portas

A União Europeia acaba de elaborar uma lista de países aos quais vai abrir progressivamente as portas a partir de amanhã, 01 de Julho, no âmbito do aligeiramento nas medidas criadas para conter a expansão da pandemia do novo coronavírus em território europeu onde não consta o nome de Angola.