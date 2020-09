O Governo prorrogou os vistos de turismo, curta duração ou de fronteira até 31 de Dezembro, através de um decreto executivo do Ministério do Interior, assinado por Eugénio Laborinho, com data de 04 de Setembro.

Esta medida foi justificada com a necessidade de garantir a "certeza jurídica" de todos aqueles que dos cidadãos que estejam "ausentes do território nacional e dos que nele se encontram com vistos de curta duração entretanto caducados, ou ao abrigo de acordos de isenção de vistos".

Publicado na segunda-feira, 07, em Diário da República, embora com data de 04 de Setembro, este decreto executivo justifica o prolongamento deste medida com o facto de se manter o encerramento de fronteiras decretado a 20 de Março, no quadro das medidas tomadas para conter a pandemia de covid-19.

Abrangidos por esta medida estão ainda os portadores de autorização de residência, visto de investidor, de trabalho, de permanência temporária, cartão de refugiado e visita de estudo, cujos titulares não conseguiram sair de Angola devido ao fecho das fronteiras, ou foram impedidos de regressar devido às medidas em vigor para travar a progressão da Covid-19.

O período de situação de calamidade pública, que foi prorrogado a 09 de Agosto, termina hoje e a qualquer momento é esperado um novo Decreto Presidencial, que deverá ser conhecido após a reunião do Conselho da República que João Lourenço agendou para hoje.