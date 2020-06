O Presidente da República recorreu hoje à rede social Twitter para elogiar as autoridades do município do Andulo, província do Bié, pelas "soluções inovadoras no quadro das medidas de redução do risco de contaminação pela COVID 19".

João Lourenço, num raro elogio sobre esta matéria visando expressamente um município, adiantou neste tweet que o Andulo é um "exemplo de busca permanente por soluções locais" e que, por isso, "deve ser seguido e replicado pelo resto do país".

Desde o início que o município do Andulo tem apostado em medidas de prevenção da Covid-19, dirigindo o foco da acção para as instituições públicas e locais públicos de aglomeração de pessoas.

Em especial, como a administradora local, Celeste Adolfo Elavoko, referia a 24 de Abril, cerca de um mês depois da declaração do estado de emergência, o plano de acção foi delineado para responder à necessidade de desinfestação de instituições públicas e locais de aglomerados populacionais, como praças e agências bancárias, entre outras.

As medidas visaram ainda criar marcações de espaços em torno de instituições públicas, como bancos, agências de empresas de telecomunicações e outros estabelecimentos comerciais de forma a garantir o distanciamento mínimo entre pessoas.

O Andulo garantiu ainda a produção de centenas de folhetos explicativos sobre o que fazer para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus, desde logo nas unidades de saúde, tendo ainda sido criado um programa de formação de escuteiros para espalhar a palavra no município sobre as medidas indicadas para a comunidade lidar com a infecção.

Foram igualmente, como explicava em Abril a Angop, criadas mais de meia centena de camas paa quarentena institucional, distribuídas pela sede municipal (34) e a comuna do Calussinga (18)m bem como estão instaladas 10 camas no antigo Hospital do Chilesso, afecto à Igreja Evangélica Congregacional em Angola (IECA) no Bié, para o tratamento de possíveis casos positivos da Covid-19.

O município tem ainda e curso um programa de rastreamento de cidadãos que chegam de outras regiões do país.