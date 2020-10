O nome do governante consta de uma lista de altos dirigentes do Estado supostamente infectados pelo novo coronavírus, posta a circular em diferentes plataformas digitais.

Conforme Rui Falcão, que participou numa vídeoconferencia orientada pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, são "infundadas" as informações dessiminadas sobre o seu estado de saúde.

"Estou bem de saúde. As informações que circulam não correspondem com a verdade dos factos", afirmou o governador.

Até ao momento, as autoridades angolanas confirmaram, apenas um caso de infecção envolvendo um dirigente do aparelho do Estado.

Trata-se de um ex-governador e membro do Burreau Político do MPLA, cujo nome não foi citado, pela direcção do partido no poder.