Os deputados à Assembleia Nacional participaram este fim-de-semana numa jornada de inspecção da execução das acções do Executivo nas províncias, onde periodicamente saem relatos da má qualidade das obras, que por vezes são até abandonadas, e do não cumprimento dos prazos.

O deputado do MPLA, Tomás da Silva, que esteve nas províncias do Kuanza Sul e Benguela, disse ao Novo Jornal que o Executivo emprega muito dinheiro nas infraestruturas, e, por isso, as mesmas devem corresponder aos padrões associados ao investimento aplicado.

"Estivemos nas províncias para constatar os níveis de execução das obras em curso. Visitámos os projectos e ficámos satisfeitos com o que já foi feito. Ainda existem dificuldades, maioritariamente de ordem financeira, o que tem estado a atrasar a conclusão das obras" reconheceu o parlamentar.

O também presidente da 4ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional acredita que o Executivo vai "brevemente" desbloquear verbas para retomar o trabalho das obras paralisadas.

Segundo o deputado, desbloqueadas as verbas, as empresas de construção e fiscalização devem cumprir os prazos acordados, sob pena de serem responsabilizados.

O deputado da UNITA, Sediangany Mbimbi, que fez parte da comissão, é de opinião que as empresas de construção que fazem obras de má qualidade não devem participar em concursos públicos.

"É urgente sancionar as empresas que não cumprem com os prazos acordados nos contratos de adjudicação de obras assinados com o Governo. É desagradável a forma em que se encontra o andamento de algumas obras, sobretudo, pelos compromissos já assumidos", frisou.

O deputado salientou também que em função dos incumprimentos considerados graves devem ser tomadas medidas disciplinares severas para corrigir estas acções consideradas de desobediência.