A delegação provincial do Ministério do Interior em Benguela esclarece, em nota enviada à imprensa, que a detenção aconteceu no cumprimento de um despacho do magistrado do Ministério Público e que os detidos são acusados de crimes de peculato, furto doméstico e corrupção.

O governador provincial de Benguela, Rui Falcão, exonerou, esta terça-feira, os administradores municipais do Lobito, Nelson Joaquim da Conceição, e da Catumbela, Julião Francisco de Almeida, nomeando, para os seus lugares Carlos Vasconcelos (Lobito) e Fernando Hombo Belo (Catumbela).