"O parlamento tem de saber quantos milhões ou biliões de Kwanzas se vão emitir", disse líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, salientando que esse exercício visa garantir maior transparência, bem como a tomada de conhecimento do custo do investimento para a produção dessas notas.

A UNITA exige que seja apresentado um relatório sobre as consequências do saque e reintegração das notas velhas no mercado e as melhorias no procedimento de inutilização das notas velhas.

A medida visa aprimorar os dispositivos de segurança em todas as notas, bem como alterar o substrato das mesmas, resultando em benefícios para quem as usa, tais como maior durabilidade, aumento significativo dos níveis de segurança e melhoria da sua qualidade.

Os deputados votaram, na generalidade, a Proposta de Lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e colocar em circulação uma nova família de notas do kwanza. A proposta volta ao parlamento no próximo ano para ser discutida e votada na especialidade.

As notas de Kwanza vão mudar em 2020, com a introdução de uma nova série de notas que vão de 200 aos 10.000 Kwanzas, o que tem como novidade garantida a chegada de notas de valor de 10 mil Kwanzas. Se as figuras dos dois Presidentes, Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos vão continuar a figurar no dinheiro nacional, não foi ainda divulgado.

Durante décadas, as notas de Kwanza mantiveram as figuras de Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos como a marca identitária permanente em todas as emissões de notas, percorrendo todos os valores faciais.

Com a chegada ao poder de João Lourenço, as dúvidas sobre se aos dois ex-Presidentes se juntará a figura do novo Chefe de Estado, ou se esta característica será abandonada, para já, mantêm-se.