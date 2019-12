O embaixador de Angola na Bélgica, Georges Chikoti, foi eleito no Sábado, em Nairobi, Quénia, secretário-geral do grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP), derrotando os candidatos do Malawi, Brave Rona Ndisale, e do Zimbabwe, Chifamba Tadeus Tafirenyika.

A eleição do candidato angolano ocorreu durante a Sessão do Conselho de Ministros do ACP, aberta pelo vice-presidente queniano, Willian Rotu.

Georges Rebelo Pinto Chikoti é o primeiro angolano a ocupar um cargo de destaque na ACP e substitui Patrick Gomes que recebeu inúmeras felicitações dos delegados.

Natural de Dondi, província do Huambo, nasceu a 6 de Junho de 1955. Georges Chikoti é mestre em Geografia Económica e licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Ottawa, Canadá.

Georges Chikoti, que fala fluentemente inglês, francês, português, umbundo e bemba, já trabalhou no Banco Imperial do Canadá, em Toronto, e foi consultor da Agência Canadiana de Desenvolvimento Internacional (CIDA).

Em Angola foi vice-ministro das Relações, em 2010 ascendeu a ministro das Relações Exteriores, cargo que exerceu até 2017.

Em 2018, foi nomeado embaixador de Angola na União Europeia, no Reino da Bélgica e em Luxemburgo.

Bom negociador, de 1999 a 2000, chefiou a delegação angolana em diferentes sessões da Comissão Consultiva Bilateral EUA-Angola, em Luanda e Washington.

Eleição de Georges Chikoti adequa-se aos objectivos da ACP - MIREX

A escolha do embaixador Georges Chikoti para secretário-geral da ACP é uma garantia para a existência de um secretariado compatível com as dinâmicas do novo mundo - avaliou hoje o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Estas palavras de Manuel Augusto foram proferidas após o anúncio da eleição de Georges Chiokti na sessão do Conselho de Ministros da ACP que ainda decorre em Nairobi.

"Na verdade, o senhor embaixador Georges Chikoti, pelas suas qualidades pessoais, a sua competência e longa experiência na arena internacional, parece-nos ser a escolha certa no momento certo e uma garantia de que teremos um secretariado dinâmico e actuante, compatível com as dinâmicas de um mundo marcado por rápidas transformações" - atestou Manuel Augusto.

Para o chefe da diplomacia angolana, acaba-se de escolher e eleger um novo secretário-geral, que terá a capacidade de levar avante os objectivos, a agenda e o programa que são estabelecidos pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo do Grupo de Países ACP para os próximos cinco anos.

O que é o grupo ACP?

O grupo ACP foi criado em 1975, através do denominado acordo de Georgetown e visa o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza bem como a integração dos Estados-membros na economia global, sendo que todos os membros, excepto Cuba, são signatários do Acordo de Cotonou, entre estes e a União Europeia.

Este acordo, que é o mais importante na vida do grupo ACP; assinado em 2000, na capital do Benim, expande as disposições do anterior documento para organismos da sociedade civil, sector privado e sindicatos, que são desde então envolvidos em todos os processos negociais e planeamento de estratégias nacionais e regionais de desenvolvimento com recursos financeiros disponibilizados maioritariamente pela União Europeia.