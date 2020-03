No mesmo despacho presidencial, datado de 3 de Março, é ordenada a criação de uma comissão de negociação que acompanhará a venda das participações do Estado nas cervejeiras (1% na Cuca, 4% na EKA e 1% na Ngola).

O despacho 35/20 autoriza ainda a abertura do concurso público para privatização das unidades industriais localizadas na Zona Económica Especial, nomeadamente a NDUPACKAGE (embalagens metálicas), a BETONAR (pré-fabricados e pré-esforçados de betão), a GALVANANG (galvanização a quente), a INDUCARPIN (carpintaria), a INDUPLÁS (sacos plásticos), a INDUTIVE (tintas e vernizes), a MANGOTAL (torres metálicas), a PIPELINE (tubos de PVC), a TELHAFAL (telhas metálicas), a TRANSPLAS (acessórios de PVC), a VEDATELA (vedações de arame), a ABSOR (absorventes), e a SACIANGO (sacos de cimento).

O Chefe de Estado determina também a abertura de um concurso público para privatização do Matadouro Modular de Malanje, do Entreposto Frigorifico do Namibe, do Complexo de Silos da Caconda, da Fazenda Longa (Kuando Kubango), da Fazenda Pungo Andongo (Malanje); da Fazenda da Quizenga (Malanje) e da Fazenda do Cubal (Benguela).

À ministra das Finanças é delegada competência para a aprovação das peças do procedimento concursal, nomeação das Comissões de Negociação, verificarão da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito dos concursos, e adjudicação das propostas para a celebração dos contratos, incluindo a sua assinatura.