"Esta é a primeira fase. No mês de Setembro vamos procurar deslocar deputados a todos os municípios. Foi feita uma redistribuição dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA pelos 164 municípios, porque nós estamos obrigados a interagir com as comunidades locais, nenhum deputado pode assumir efectivamente a função de representante se não conviver com as comunidades locais", disse hoje ao Novo Jornal o líder do grupo parlamentar, Liberty Chiyaka.

Liberty Chiyaka chamou atenção do Governo para que não crie dificuldades para inviabilizar o movimento dos deputados à Assembleia Nacional, quando se deslocarem às províncias.

Lembrou que durante o ano legislativo que encerrou no dia 14 deste mês, o grupo parlamentar da UNITA participou em 11 reuniões plenárias, oito reuniões extraordinárias, sendo duas solenes, e marcou 855 presenças, com 84 sentidos de voto a favor das leis que foram aprovadas, 18 votos contra, 18 votos de abstenção, um abandono de sala.

"Aqui importa dizer que o abandono de sala se deveu a uma posição bastante forte. Angola viveu um dia triste quando a Assembleia Nacional procurou legitimar um concurso público, um concurso curricular que levou à eleição do actual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, um processo fraudulento e viciado", argumentou Chiyaka, salientando que o abandono da sala "foi uma mensagem que o grupo parlamentar da UNITA mandou para dizer que não pode compactuar com a corrupção e o favoritismo".

Recorda-se que a Assembleia Nacional (AN) encerrou sexta-feira, 14 os trabalhos da IIIª Sessão Legislativa da IV Legislatura, durante a qual aprovou 99 diplomas, tendo sido 44 leis publicadas em Diário da República, entre Outubro de 2019 e Agosto de 2020.