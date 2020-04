O grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, vai avançar com um pedido de esclarecimento à Assembleia Nacional sobre os 17 milhões inscritos na Resolução nº68/19 publicada em Diário da República no item 'subsídio de renda de casa/presidente', por considerar que as explicações do parlamento num comunicado em que diz tratar-se de uma "gralha técnica" "não só não esclareceram como ainda lançaram mais confusão" sobre o assunto.

O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Maurílio Luyele, disse ao Novo Jornal que "o que está estabelecido, para já, é o questionamento da Assembleia Nacional (AN) e do seu presidente" sobre o conteúdo da notícia publicada pelo jornal Expansão na passada sexta-feira e não um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito como tem sido avançado por alguns jornais.

Em causa está a notícia, baseada na consulta da Resolução nº68/19 publicada em Diário da República de 5 de Dezembro, que dá conta que Fernando da Piedade dos Santos "Nandó" recebeu, em 2019, um subsídio de renda no valor de 203,8 milhões de kwanzas, ou seja, 16, 9 milhões kz por mês, avançada pelo Expansão e retomada pelo Novo Jornal, e que motivou uma nota da Assembleia Nacional em que é desmentido que Fernando da Piedade dos Santos "Nandó" tenha recebido esse valor, esclarecendo a AN que a "gralha técnica resultou na inserção do montante que está referenciado como sendo subsídio de renda de casa, quando deveria ser de serviços de manutenção e de conservação".

Para o grupo parlamentar da UNITA, os esclarecimentos contidos na nota da Assembleia Nacional são "manifestamente insuficientes".

Maurílio Luyele garante que "se a Assembleia Nacional não clarificar este assunto", os deputados do seu partido avançarão para um pedido junto do Tribunal de Contas "que, perante uma denúncia destas, deve voltar a auditar as contas".

"E se houver desvios, sejam eles quais forem, os autores desses desvios devem ser responsabilizados", diz o deputado.

No comunicado enviado pela Assembleia Nacional na terça-feira pode ainda ler-se, como o Novo Jornal noticiou, que "o Presidente da Assembleia Nacional não beneficia de um subsídio de renda de casa, por se tratar de uma Entidade que tem direito a uma residência oficial, conforme estabelecido no artigo 26 da Lei 6/08, de 4 de Abril - Lei Orgânica que aprova o Estatuto Remuneratório dos Deputados;

Ainda de acordo com o comunicado, "a mera previsão orçamental não resulta, automaticamente, na execução orçamental, como sugere a matéria publicada no Jornal Expansão".