O Presidente da República fez uma visita às obras do futuro Hospital Pedro Maria Tonha "Pedalé", em construção, em Luanda, e garantiu que aquela unidade hospitalar vai ter atendimento geral ao pública e não apenas às elites políticas do país.

João Lourenço, durante a jornada de trabalho que fez, no Sábado, por várias infra-estruturas de saúde em construção e em reabilitação na capital do país, aproveitou para esclarecer que as notícias que indicavam tratar-se de um hospital apenas para a classe política nacional são falsas.

O Chefe de Estado inteirou-se da prossecução das obras da referida unidade hospitalar que, após a sua conclusão, deverá reduzir a dependência das evacuações médicas para o exterior do país.

"Imagina um hospital desses para servir a classe política, em nenhuma parte do mundo isso é possível, portanto o que foi dito não passa de mera especulação", observou o Presidente João Lourenço.

O Chefe de Estado fez saber que os constrangimentos de ordem financeira para a construção do Hospital Pedro Maria Tonha "Pedalé", em homenagem ao ex-ministro da Defesa do Governo angolano, serão resolvidos para que as obras não voltem a paralisar.

A empreitada do hospital, localizado na zona do Gamek, distrito urbano da Maianga, teve início em 2012 e foi suspensa em 2016.

Um dos objectivos da referida unidade hospitalar, avaliada em 220 milhões de dólares, é dar resposta às solicitações da junta nacional de saúde e da junta médica militar.

A estrutura pretende ser a primeira unidade hospitalar acreditada por entidade internacional independente e uma referência regional ao nível de outros cuidados de saúde prestados, indicou o engenheiro Miguel Esteves, coordenador da comissão instaladora da obra.

Constituído por quatro núcleos principais, com destaque para o edifício de três andares, o hospital terá capacidade para 144 camas, 36 gabinetes de consulta externa, 16 salas de exame, 33 cadeiras de hemodiálises, cinco blocos operatórios, um dos quais destinados à cirurgia robótica.

A infra-estrutura contempla, também, um hotel com capacidade para 100 quartos e um edifício com 20 apartamentos de tipologia T2, entre outras áreas de trabalho.

A conclusão da referida obra está prevista para Maio de 2021.

Obras do hospital Sanatório terminam este ano

Durante a jornada de campo, o Presidente João Lourenço avaliou, também, o estado das obras de reabilitação, ampliação e apetrechamento do Hospital Sanatório de Luanda, localizado no bairro Palanca, município do Kilamba Kiaxi, avaliadas em mais de 200 milhões de dólares.

O Chefe de Estado, que considerou satisfatório o nível de execução física da obra, disse que a sua conclusão está prevista para este ano.

"O que está a faltar é essencialmente equipamentos e, havendo os pagamentos que são necessários, podemos inaugurar, pelo menos a primeira fase, ainda antes do final deste ano, o que seria o ideal", aclarou.

A segunda fase contempla a reabilitação do actual edifício, mas a prioridade, segundo o Presidente da República, é a primeira fase "para que possamos transferir depois os doentes do actual edifício para o novo edifício".

Com quatro andares, o hospital terá capacidade para 300 camas, salas de cirurgia, laboratórios, um edifício para a formação e parque de estacionamento para 300 viaturas.

O projecto de reabilitação e expansão das instalações do hospital foi apresentado em Dezembro de 2017 ao Presidente da República, depois de ter visitado, pela primeira vez, a infra-estrutura, para constatar o nível de degradação, 45 anos depois da sua inauguração (Julho de 1972) sem ter beneficiado de obras de reabilitação.

Presidente da República que visitou, ainda hoje, o Arquivo Histórico Nacional (novas instalações), localizadas na comuna do Camama, declarou que será encontrada uma solução para a conclusão dos quatro projectos