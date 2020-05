Equipa de funcionárias da Inspecção-Geral da Administração do Estado manteve encontro de trabalho com o antigo inspector-geral do MIREX, embaixador António Luís de Sousa Lima Viegas, em que lhe foi solicitado apoio e colaboração.

O grupo, composto por seis inspectoras da Inspecção Geral da administração do Estado (IGAE), entrou na terceira semana de trabalho de auditoria a várias áreas do Ministério das Relações Exteriores (MIREX).

Na terça-feira, 12, manteve breve encontro de trabalho com o antigo inspector-geral do MIREX, embaixador António Luís de Sousa Lima Viegas, em que lhe foi solicitado apoio e colaboração.

Segundo a fonte do Novo Jornal, as inspectoras inicialmente tiveram dificuldades na criação de pontos de contacto alternativos para a recolha de informações e tratamento de dados, tendo-se ficado pelas abordagens formais dentro das áreas previamente definidas e com os funcionários seleccionados para o efeito.

"No início, a dificuldade das inspectoras era saber por onde começar e quem contactar. Houve também manobras dilatórias internas, para dificultar o andamento do trabalho da equipa", avança uma fonte ao NJ.

Lima Viegas regressaria ao edifício nº 1 do MIREX, situado no Largo dos Ministérios, três dias depois, na sexta-feira, 15, para um encontro de cerca de duas horas com as inspectoras da IGAE.

O encontro ocorreu numa das salas de trabalho do grupo, no 5.o andar do referido edifício, por sinal, onde se situa a IGAE (no 2.o andar).

Lima Viegas apareceu "bem documentado", trazendo um "calhamaço", com mais de duas mil páginas de relatórios e respectivas provas, de que constam dossiers sobre inspecçoes efectuadas, entre Setembro de 2017 e Novembro de 2018 (período em que chefiou a Inspecção-Geral do MIREX), ao Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares (ICAESC), Recursos Humanos, Missão Diplomática de Angola na República Popular da China, Missão Diplomática de Angola na República Democrática do Congo, Missão Diplomática de Angola nos Emirados Árabes Unidos, aos postos consulares de Angola em Macau, Hong Kong, Ponta Negra e Dolisie (República do Congo), Katanga (RDC), bem como as importantes visitas de constatação aos consulados de Lisboa e do Porto (Portugal).

