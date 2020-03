O grupo parlamentar da UNITA começa terça-feira as suas IX Jornadas Parlamentares na cidade do Sumbe, Kwanza Sul, sob o lema "Pela Cidadania Participativa e Desenvolvimento Inclusivo, 2020 Autarquias em todos os Municípios".

Vão ser três dias de trabalhos, de 11 a 13, onde os dirigentes e deputados do partido do "Galo Negro" querem não deixar passar o abandono a que dizem o Governo ter condenado a cidade que acolhe esta iniciativa política, o Sumbe, onde o líder do grupo parlamentar, Liberty Chiyaka, disse serem evidentes os sinais de degradação e desinteresse.

"A escolha da cidade do Sumbe deveu-se não só pela rotação que vimos fazendo na realização das nossas jornadas parlamentares, mas sobretudo por termos constatado que, a exemplo de muitas províncias, o Kwanza Sul, particularmente a sua capital, está voltado ao abandono pelo Executivo do MPLA", disse aos jornalistas no último final-de-semana, o líder do Grupo Parlamentar Liberty Tchiyaka.

O deputado lamentou que as populações do Kwanza Sul "vivam na pobreza extrema", numa província potencialmente rica em recursos hídricos, solos férteis e atractivos turísticos diversos, mas que não se reflectem na vida dos seus habitantes.

Entretanto, num comunicado enviado ao Novo Jornal, a UNITA lamentou que nos últimos cinco anos o seu Grupo Parlamentar realizou apenas uma vez por ano as suas Jornadas devido aos "constrangimentos financeiros criados pela administração parlamentar que não honrava os pagamentos das subvenções".

"Este ano decidimos retomar a realização de duas jornadas anuais, sendo que teremos as presentes em Março e as outras no segundo semestre do ano", avança a nota.

O documento refere que o grupo parlamentar da UNITA não tem recebido regularmente o subsídio de 11 milhões de Kwanzas que deveria ser pago mensalmente pela Assembleia Nacional.

As jornadas parlamentares, contarão com prelectores da sociedade civil, dirigentes da UNITA e quadros do Kwanza Sul para as reflexões em torno dos temas que constam do programa.

O Papel dos Deputados na Implementação e Fiscalização dos Objectivos de Desenvolvimento Social; o Combate à Pobreza Multidimensional e a sua Caracterização; Combate à Corrupção, suas causas e Vantagens da Implementação das Autarquias Locais, são, entre outros, temas a debater.

As conclusões que sairão das IX Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar da UNITA serão encaminhadas às entidades competentes da Assembleia Nacional e do Executivo.

As mesmas Jornadas Parlamentares vão encerrar com o acto político alusivo aos 54 anos da fundação da UNITA, que será orientado pelo seu presidente, Adalberto da Costa Júnior.