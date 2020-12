Despesa serve para reforçar as condições para assegurar a assistência médica e medicamentosa, integral e completa aos doentes infectados com a Covid-19, tendo em conta o aumento «vertiginoso» de casos positivos em Luanda.

Mais de 7,8 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 12 milhões de dólares, é o valor da despesa aprovada pelo Presidente da República, João Lourenço, para atender às necessidades do Centro Médico Girassol de Viana Km 27, atesta o Despacho Presidencial n.º 178, de 15 de Dezembro, observado pelo Novo Jornal.

O montante autorizado por JLo serve para a aquisição de equipamentos médicos, mobiliários hospitalares e para contrato de empreitada de obras públicas de infra-estruturas e especialidade para a adequação dos espaços para a implementação dos serviços complementares do também conhecido hospital de campanha do segundo município mais populoso do País.

Efectivamente, o despacho assinado por João Lourenço detalha que, para a aquisição de equipamentos médicos e mobiliários da unidade sanitária, foram disponibilizados pouco mais de 4,2 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 6,5 milhões de dólares à taxa de câmbio média actual, enquanto, para a assinatura de contrato de empreitada de obras públicas de infra-estruturas e especialidade para a adequação dos espaços para a implementação dos serviços complementares, foram cedidos mais de 3,6 mil milhões de kwanzas, representando 5,6 milhões USD. Contas (re)feitas apontam que, no conjunto, foram concedidos 7,8 mil milhões Kz, ou melhor, mais de 12 milhões USD.

No despacho, João Lourenço justifica a despesa com a necessidade urgente de se finalizarem as obras de implementação dos serviços de diagnósticos no Centro Médico Girassol de Viana Km 27, "visando reforçar as condições para assegurar a assistência médica e medicamentosa, integral e completa aos doentes infectados com a Covid-19, tendo em conta o aumento vertiginoso de casos positivos em Luanda".

