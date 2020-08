A actual governadora de Luanda, Joana Lina, foi este sábado eleita primeira secretária provincial do MPLA, durante a 6ª conferência extraordinária do partido, que contou com a participação de 1.765 delegados.

A nova primeira secretária provincial do MPLA, eleita com 1.733 votos a favor, 25 contra, um em branco e seis nulos, substituiu Luther Rescova, actualmente governador da província do Uíge.

Joana Lina é a primeira mulher a ocupar este cargo na província de Luanda.

Segundo o comunicado final do evento, realizado em sistema de vídeo-conferência, por força da pandemia da Covid-19, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, ao proceder à abertura da conferência, apelou para o reforço da unidade e coesão que caracteriza o partido para enfrentar os desafios futuros.

Nesta ordem, relevou a necessidade de melhorar cada vez mais o funcionamento e organização da máquina partidária, corporizada pelas suas organizações de base.

Luísa Damião, refere a nota, sublinhou que os militantes devem ser os defensores da linha política, dos princípios e valores da orientação ideológica do partido, respeitando o povo e lutando pela defesa dos seus interesses e aspirações.

Também o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, apelou à massa militante do partido para que continue a participar, "sem reservas, na concretização dos objectivos políticos do MPLA na província de Luanda".