A cimeira dedicada ao investimento com África que o Reino Unido realiza a 20 deste mês em Londres não vai contar com a presença do Presidente da República angolano por questões de agenda, informou fonte do Governo de Luanda citada pela Lusa.

Não foi avançada nenhuma justificação específica para este cancelamento, embora Angola mantenha a participação através do ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior.

Angola mantém em curso um processo de adesão à organização política Commonwealth, que agrega 53 países, a sua maioria antigas colónias britânicas.

Esta Cimeira de Londres assume uma importância directamente relacionada com o volume enorme de investimento que o Reino Unido mantém com o continente africano e o Governo britânico já anunciou a sua intenção de ser, até 2022, o maior investidor em África no seio do G7, que agrega sete dos países mais ricos do mundo, incluindo EUA e França.

A liderar os trabalhos no próximo dia 20 vai estar o primeiro-ministro Boris Johnson, que terá como missão de primeira linha descrever o papel das mais de 2 mil empresas do seu país com negócios em África assentes em mais de 45 milhões de euros de investimento e a forma como este cenário vai evoluir para fazer do Reino Unido o maior investidor no continente do G7 nos próximos dois anos.