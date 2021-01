O Presidente da República enviou a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República português que ganhou as eleições de Domingo para um segundo mandato, uma mensagem de felicitações onde perspectiva o reforço da cooperação bilateral e a criação de acções reciprocas no combate à pandemia da Covid-19.

"Acredito que durante o mandato de Vossa Excelência, que ora inicia Angola e Portugal continuarão a trilhar o caminho do reforço da amizade e da cooperação em todos os domínios que permitirão aos nossos dois países concretizarem objectivos comuns em matéria de desenvolvimento", escreve o Chefe de Estado angolano.

João Lourenço aproveitou ainda a ocasião para dizer que conta com o apoio do seu homólogo para prosseguir "acções recíprocas no campo do combate à Covid-19".

"Quero expressar a Vossa Excelência os maiores êxitos no desempenho da Vossa nobre missão como Presidente da República Portuguesa, para a qual foi reeleito ontem, 24 de Janeiro de 2021", escreve na nota onde felicita Marcelo Rebelo de Sousa em nome do Povo, do Executivo angolano e em seu nome próprio.